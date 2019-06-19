Похищенный магнитофон изъят сотрудниками полиции и в ближайшее время будет возвращен собственнику.

В начале июня текущего года в ОМВД России по Камешковскому району обратился пенсионер, сообщивший, что из его квартиры похищен магнитофон. Сумма причиненного собственнику ущерба составила 6000 рублей.Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, опросили возможных очевидцев хищения, установили круг лиц, находившихся вблизи жилища пенсионера в период, когда была совершена кража.В результате проведенной работы оперативники во взаимодействии с участковым уполномоченным полиции установили подозреваемого в краже, 45-летнего местного жителя.Похищенное имущество было изъято по месту жительства злоумышленника, который пояснил, что попал в квартиру через незапертую дверь, а магнитофоном планировал пользоваться сам.В отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД России по Камешковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).