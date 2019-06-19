При задержании гражданин оказал физическое сопротивление и нанес телесные повреждения полицейскому...

При задержании гражданин оказал физическое сопротивление и нанес телесные повреждения полицейскому.Сотрудниками ОР ППСП ОМВД по району Северное Измайлово г. Москвы был замечен гражданин, который вел себя неадекватно, выражался нецензурной бранью, на замечания сотрудников полиции не реагировал. При задержании гражданин оказал сопротивление, толкнул полицейского старшего сержанта полиции, в результате чего тот получил телесные повреждения.Следствием Измайловского МРСО СУ по ВАО ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти», ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителей власти».