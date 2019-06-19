Местные жители похитили водонагреватель с витрины торговой точки и впоследствии реализовали его.
15 июня текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району обратился представитель одного из магазинов районного центра, сообщивший, что из торговой точки был похищен водонагреватель стоимостью более 5000 рублей.
Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которого установили подозреваемых в совершении кражи.
Фигуранты, местные жители 19 и 20 лет, были задержаны на территории района и дали признательные показания.
Установлено, что злоумышленники действовали по заранее продуманному плану: один из них отвлек менеджера торгового зала, а второй взял товар и покинул магазин. Впоследствии похищенное подозреваемые продали, а деньги поделили.
В настоящее время в отношении фигурантов следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.