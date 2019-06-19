Местные жители похитили водонагреватель с витрины торговой точки и впоследствии реализовали его.

15 июня текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району обратился представитель одного из магазинов районного центра, сообщивший, что из торговой точки был похищен водонагреватель стоимостью более 5000 рублей.Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий, в результате которого установили подозреваемых в совершении кражи.Фигуранты, местные жители 19 и 20 лет, были задержаны на территории района и дали признательные показания.Установлено, что злоумышленники действовали по заранее продуманному плану: один из них отвлек менеджера торгового зала, а второй взял товар и покинул магазин. Впоследствии похищенное подозреваемые продали, а деньги поделили.В настоящее время в отношении фигурантов следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража).В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.