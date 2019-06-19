Команда УМВД России по Владимирской области в четвертый раз одержала победу на соревнованиях такого уровня.
В городе Крымске Краснодарского края прошел Чемпионатов МВД России по мини-футболу среди территориальных органов МВД России на региональном уровне, управлений на транспорте МВД России по федеральным округам и образовательных организаций МВД России.
В текущем году в соревнованиях приняли участие 63 команды территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации, управлений на транспорте МВД России по федеральным округам и 13 образовательных учреждений системы МВД России.
Сборная УМВД России по Владимирской области, в состав которой вошли сотрудники разных подразделений, оставила позади десятки команд соперников, став лучшей среди территориальных органов МВД России во второй группе.
К слову, полицейские из Владимирской области четвертый год подряд одерживают победу на соревнованиях такого уровня.
Заслуженные награды победителям были вручены на торжественной церемонии закрытия.