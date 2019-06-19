Команда УМВД России по Владимирской области в четвертый раз одержала победу на соревнованиях такого уровня.

В городе Крымске Краснодарского края прошел Чемпионатов МВД России по мини-футболу среди территориальных органов МВД России на региональном уровне, управлений на транспорте МВД России по федеральным округам и образовательных организаций МВД России.В текущем году в соревнованиях приняли участие 63 команды территориальных органов МВД России по субъектам Российской Федерации, управлений на транспорте МВД России по федеральным округам и 13 образовательных учреждений системы МВД России.Сборная УМВД России по Владимирской области, в состав которой вошли сотрудники разных подразделений, оставила позади десятки команд соперников, став лучшей среди территориальных органов МВД России во второй группе.К слову, полицейские из Владимирской области четвертый год подряд одерживают победу на соревнованиях такого уровня.Заслуженные награды победителям были вручены на торжественной церемонии закрытия.