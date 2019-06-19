На юге региона прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность

На юге региона прогнозируется чрезвычайная пожарная опасностьЖаркая погода ожидается с 20 по 22 июня на территории Владимирской области, сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В связи с жарой на юге региона прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность. Возникает риск возникновения природных пожаров, происшествия на водоемах.Пресс-служба областной администрации напоминает, что в регионе действует особый противопожарный режим. В лесах нельзя разводить костры, на садовых участках необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.В жару не следует долго находится на улице. Специалисты рекомендуют пить больше воды и избегать интенсивных физических нагрузок.