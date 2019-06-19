Состязаться за призовые места будут более 400 сотрудников органов внутренних дел, представляющие 69 субъектов Российской Федерации.

18 июня в Суздальском районе Владимирской области состоялось торжественное открытие Чемпионата МВД России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Состязаться за призовые места будут 73 команды, представляющие территориальные органы МВД России из 69 субъектов Российской Федерации.Приветствуя участников, начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин отметил, что проводимые соревнования – это возможность продемонстрировать спортивное мастерство, в честной и справедливой борьбе выявить сильнейших, пожелал присутствующим упорства, удачи и заслуженных побед.В течение пяти дней более 400 полицейских-спортсменов будут бороться за звание лучших, демонстрируя профессиональные навыки владения пистолетом Макарова и автоматом Калашникова.Первые соревнования среди мужчин состоялись уже в день открытия Чемпионата.Подведение итогов и награждение победителей состоится в субботу, 22 июня на территории Главного туристического комплекса города Суздаля.