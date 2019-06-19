Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял участие в работе III Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Москве. Выступая на пленарном заседании, председатель нижней палаты призвал добиваться прорывного развития субъектов Федерации.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял участие в работе III Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Москве. Выступая на пленарном заседании, председатель нижней палаты призвал добиваться прорывного развития субъектов Федерации.
Без качественной работы в социальной сфере невозможно решить
задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул спикер
Госдумы. Говоря о роли нацпроектов, Володин отметил, что для их реализации
необходимо добиваться прорывного развития регионов. Решить такие задачи можно
только совместными усилиями, уверен законодатель.
Спикер особо отметил инновационные решения, которые
применяются в социальной сфере Москвы. Опыт столицы Володин привел в пример
другим регионам.
В решении задач необходим неформальный подход, отметил в
своем выступлении председатель нижней палаты. "Мы постарались со своей
стороны сделать все возможное для того, чтобы внести существенные коррективы в
44-ФЗ", – сказал Володин.
Он напомнил, что законодательство в сфере госзакупок
, стало более гибким. Это касается культурных
учреждений, сферы детского отдыха. Новые нормы будут действовать с 1 июля
текущего года и позволят повысить эффективность реализации нацпроектов,
подчеркнул спикер Госдумы.
По его словам, задержки с финансированием по многим
нацпроектам не могут не тревожить. Законодательная база должна сформироваться в
течение 2019 года, чтобы с января следующего года устранить пробелы в
обеспечении национальных проектов финансами, сказал Володин.
Также в своем выступлении спикер Госдумы выступил за доработку
механизма социального контракта. Важно дать человеку научиться новому,
заработать, обеспечить себя и семью, подчеркнул законодатель.
Механизм социального контракта дает возможность гражданину при помощи государства
выйти из трудного социального положения и начать развиваться в той сфере,
которую он для себя выбрал, отметил Володин. "Открыв свое индивидуальное
предприятие, вложив средства в подсобное хозяйство или пройдя переобучение и
получив достойную работу", – пояснил спикер.
Было бы правильно, полагает Володин, чтобы федеральный центр
помогал регионам в финансировании таких проектов. "В прошлом году
государственной поддержкой в форме соцконтрактов воспользовались 309 тысяч
семей. Положительный же эффект был получен только в 35% случаев. В этой связи
нам требуется доработка положений этого направления", – заключил спикер.
III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве на
ВДНХ. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился президент
России Владимир Путин.