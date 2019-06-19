Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял участие в работе III Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Москве. Выступая на пленарном заседании, председатель нижней палаты призвал добиваться прорывного развития субъектов Федерации.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин принял участие в работе III Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Москве. Выступая на пленарном заседании, председатель нижней палаты призвал добиваться прорывного развития субъектов Федерации.Без качественной работы в социальной сфере невозможно решитьзадачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным, подчеркнул спикерГосдумы. Говоря о роли нацпроектов, Володин отметил, что для их реализациинеобходимо добиваться прорывного развития регионов. Решить такие задачи можнотолько совместными усилиями, уверен законодатель.Спикер особо отметил инновационные решения, которыеприменяются в социальной сфере Москвы. Опыт столицы Володин привел в примердругим регионам.В решении задач необходим неформальный подход, отметил всвоем выступлении председатель нижней палаты. "Мы постарались со своейстороны сделать все возможное для того, чтобы внести существенные коррективы в44-ФЗ", – сказал Володин.Он напомнил, что законодательство в сфере госзакупок, стало более гибким. Это касается культурныхучреждений, сферы детского отдыха. Новые нормы будут действовать с 1 июлятекущего года и позволят повысить эффективность реализации нацпроектов,подчеркнул спикер Госдумы.По его словам, задержки с финансированием по многимнацпроектам не могут не тревожить. Законодательная база должна сформироваться втечение 2019 года, чтобы с января следующего года устранить пробелы вобеспечении национальных проектов финансами, сказал Володин.Также в своем выступлении спикер Госдумы выступил за доработкумеханизма социального контракта. Важно дать человеку научиться новому,заработать, обеспечить себя и семью, подчеркнул законодатель.Механизм социального контракта дает возможность гражданину при помощи государствавыйти из трудного социального положения и начать развиваться в той сфере,которую он для себя выбрал, отметил Володин. "Открыв свое индивидуальноепредприятие, вложив средства в подсобное хозяйство или пройдя переобучение иполучив достойную работу", – пояснил спикер.Было бы правильно, полагает Володин, чтобы федеральный центрпомогал регионам в финансировании таких проектов. "В прошлом годугосударственной поддержкой в форме соцконтрактов воспользовались 309 тысячсемей. Положительный же эффект был получен только в 35% случаев. В этой связинам требуется доработка положений этого направления", – заключил спикер.III Форум социальных инноваций регионов проходит в Москве наВДНХ. С приветственным словом к участникам мероприятия обратился президентРоссии Владимир Путин.