Шоумен выписался из больницы раньше срока. Бари Алибасов решил лечиться самостоятельно. Между тем медики считают, что продюсер поторопился – его жизнь все еще в опасности.

Шоумен выписался из больницы раньше срока. Бари Алибасоврешил лечиться самостоятельно. Между тем медики считают, что продюсерпоторопился – его жизнь все еще в опасности.Основатель группы "На-На" получил химические ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Поврежденные ткани постепенновосстанавливаются, но происходящие при этом изменения способны вызватьнежелательные последствия – например, непроходимость пищевода или, что ещестрашнее, рак."В пищеводе развиваются рубцовые изменения. Это вызываетболезненность, нарушает прием пищи. Здесь уже оказываются мероприятия для того,чтобы восстановить проходимость. Такие очаги, скажем так, ненормальных клеток вслизистой оболочке пищевода, которые в дальнейшем расцениваются какпредраковые, предопухолевые, требуют тоже повышенного внимания", – заявила хирург Анна Калеганова в сюжете программы "Светская хроника" на .Между тем шоумен решил продолжить лечениедома. Врачи советовали остаться в больнице ещена недельку из-за риска серьезных осложнений, однако звездный пациент к ним неприслушался. получил огромный список рекомендаций от докторов ипредписания по питанию – полностью протертая пища на пару.Напомним, что в ночь на 5 июня продюсер группы "На-На" перепутал бутылки и вместо йогурта выпил средство для промывки труб "Крот". Его госпитализировали и на пять суток ввели в медикаментозный сон. Шоумен уже дома, но близкие отмечают изменения в его поведении. Основатель группы "На-На" впал в детство – он ведет себя как ребенок.