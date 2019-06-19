Шоумен выписался из больницы раньше срока. Бари Алибасов
решил лечиться самостоятельно. Между тем медики считают, что продюсер
поторопился – его жизнь все еще в опасности.
Шоумен выписался из больницы раньше срока. Бари Алибасов
решил лечиться самостоятельно. Между тем медики считают, что продюсер
поторопился – его жизнь все еще в опасности.
Основатель группы "На-На" получил химические ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Поврежденные ткани постепенно
восстанавливаются, но происходящие при этом изменения способны вызвать
нежелательные последствия – например, непроходимость пищевода или, что еще
страшнее, рак.
"В пищеводе развиваются рубцовые изменения. Это вызывает
болезненность, нарушает прием пищи. Здесь уже оказываются мероприятия для того,
чтобы восстановить проходимость. Такие очаги, скажем так, ненормальных клеток в
слизистой оболочке пищевода, которые в дальнейшем расцениваются как
предраковые, предопухолевые, требуют тоже повышенного внимания", – заявила хирург Анна Калеганова в сюжете программы "Светская хроника" на .
Между тем шоумен решил продолжить лечение
дома. Врачи советовали остаться в больнице еще
на недельку из-за риска серьезных осложнений, однако звездный пациент к ним не
прислушался. получил огромный список рекомендаций от докторов и
предписания по питанию – полностью протертая пища на пару.
Напомним, что в ночь на 5 июня продюсер группы "На-На" перепутал бутылки и вместо йогурта выпил средство для промывки труб "Крот". Его госпитализировали и на пять суток ввели в медикаментозный сон. Шоумен уже дома, но близкие отмечают изменения в его поведении. Основатель группы "На-На" впал в детство – он ведет себя как ребенок.