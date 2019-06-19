Нашествие гусениц в Иркутской области. Боярышница наносит большой вред растениям, в первую очередь - плодоносным деревьям.

Нашествие гусениц в Иркутской области. Боярышница наносит большой вред растениям, в первую очередь — плодоносным деревьям.Люди жалуются на то, что все окутано паутиной. А насекомые в больших количествах падают горожанам на головы, сообщает телеканал "Россия 24".Власти Иркутска уже начали обрабатывать кроны деревьев химикатами. Однако ожидаемого результата эти меры пока не принесли.