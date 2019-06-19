Резидент
Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram очередную сатиру
на передачу Давай поженимся! на Первом канале, одной из ведущих
которой является Лариса Гузеева. В числе тех, кто восхитился роликом, стал
Максим Галкин.
Резидент
Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram очередную сатиру
на передачу "Давай поженимся!" на "Первом канале", одной из ведущих
которой является Лариса Гузеева. В числе тех, кто восхитился роликом, стал
Максим Галкин.
В видео
шоумен показал необычных гостей программы, один из которых сидел
с закрытыми глазами во время вопросов. "У вас приход
что ли, вы глаза так прикрыли?" – спросила Лариса Гузеева.
Ведущей
ответил друг жениха: "Он под контролем". Затем в ролике показан энергичный
танец товарища жениха, который Харламов сопроводил песней группы The Prodigy.
Юмор шоумена по достоинству оценили звезды
шоу-бизнеса, передает Травля Гузеевой пришлась по вкусу, в частности, Максиму
Галкину, Сергею Лазареву и телеведущему Оскару Кучере.
"Это вышак! Гарик, ты открыл новый жанр на
стыке юмора абсурда и троллинга. Лариса Гузеева как разрушитель реальности в
межканальных состыковках комического... Одну минуту... это... У меня приход...
Приход Евгения Вагановича в голову... Сейчас поговорю с мэтром – вернусь...", – написал в комментариях к публикации
Харламова .
Отметим,
18 июня исполнилось 43 года. Напомним, Гарик Харламов последние
несколько месяцев регулярно выкладывает ролики,
посвященные шоу "Давай поженимся!". Пользователи Сети разделились на два
лагеря: одни одобряют творчество комика, считая его забавным и остроумным,
другие же недоумевают: за что шоумен травит Ларису Гузееву?