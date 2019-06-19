Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram очередную сатиру на передачу Давай поженимся! на Первом канале, одной из ведущих которой является Лариса Гузеева. В числе тех, кто восхитился роликом, стал Максим Галкин.

РезидентComedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram очередную сатируна передачу "Давай поженимся!" на "Первом канале", одной из ведущихкоторой является Лариса Гузеева. В числе тех, кто восхитился роликом, сталМаксим Галкин.В видеошоумен показал необычных гостей программы, один из которых сиделс закрытыми глазами во время вопросов. "У вас приходчто ли, вы глаза так прикрыли?" – спросила Лариса Гузеева.Ведущейответил друг жениха: "Он под контролем". Затем в ролике показан энергичныйтанец товарища жениха, который Харламов сопроводил песней группы The Prodigy.Юмор шоумена по достоинству оценили звездышоу-бизнеса, передает Травля Гузеевой пришлась по вкусу, в частности, МаксимуГалкину, Сергею Лазареву и телеведущему Оскару Кучере."Это вышак! Гарик, ты открыл новый жанр настыке юмора абсурда и троллинга. Лариса Гузеева как разрушитель реальности вмежканальных состыковках комического... Одну минуту... это... У меня приход...Приход Евгения Вагановича в голову... Сейчас поговорю с мэтром – вернусь...", – написал в комментариях к публикацииХарламова .Отметим,18 июня исполнилось 43 года. Напомним, Гарик Харламов последниенесколько месяцев регулярно выкладывает ролики,посвященные шоу "Давай поженимся!". Пользователи Сети разделились на двалагеря: одни одобряют творчество комика, считая его забавным и остроумным,другие же недоумевают: за что шоумен травит Ларису Гузееву?