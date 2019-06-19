Кирилл Вышинский, руководитель портала РИА Новости Украина, выразил надежду, что новый украинский президент понимает, что дело Вышинского носит политический характер и лишь позорит страну.

Кирилл Вышинский, руководитель портала РИА Новости Украина, выразил надежду, что новый украинский президент понимает, что дело Вышинского носит политический характер и лишь позорит страну. Как отметил Вышинский, властям было важно держать его в тюрьме, чтобы шантажировать его возможным обменом.Также Вышинский рассказал, что у него периодически возникают проблемы со здоровьем, но в целом его состояние – в пределах нормы.Сотрудники СБУ задержали Кирилла Вышинского в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту сообщили, что его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и государственной измене. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишения свободы на срок до 15 лет, напоминает РИА Новости.17 мая 2018 года Херсонский городской суд арестовал Вышинского. С того времени ему регулярно продлевают меру пресечения. Апелляционный суд подтверждает решения об арестах журналиста. Сейчас арест Вышинского продлили до 22 июля 2019 года. Ранее защита обращалась к суду с просьбой об изменении меры пресечения Вышинскому на домашний арест с ношением электронного браслета, но суд ответил отказом.Ранее Кирилл Вышинский сообщил, что у него есть два паспорта – украинский и российский. 1 июня 2018 года на заседании суда в Херсоне журналист заявил, что готов отказаться от украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за правовой защитой. Тогда Государственная миграционная служба Украины ответила, что Вышинский не может отказаться от гражданства, так как у него статус подозреваемого в уголовном деле.