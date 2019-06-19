Сергей Лазарев выложил в Instagram новый пост. Подписчики начали заваливать солиста комментариями.

Сергей Лазарев выложил в Instagram новый пост. Подписчики начали заваливать солиста комментариями.На фотографии артист стоит в очках и бейсболке с оголенным торсом. Он приятно удивил фанатов своей физической формой. У Сергея явно прорезается пресс, внушительный объем трицепса и бицепса. "А как вы подготовили свое тело к лету?", – поинтересовался музыкант."Сейчас все девчонки будут облизываться", – пошутил подписчик. Но как же он по итогу оказался прав.Поклонницы буквально сошли с ума от восторга. "Мама дорогая, я аж ослепла!", "Умеешь ты мотивировать еще больше!", "Боже мой, как жарко!", "Я себе это фото поставлю на заставку телефона!",Снимок прокомментировали и известные личности. "Никак, смотрю на твое", – поделилась Лолита."Худой, фу", – выделилась среди восторженных комплиментов Екатерина Варнава.Сам Лазарев довольно иронично отнесся к фото. Он поставил смешные хэштеги, чтобы повеселить аудиторию:#мнекажетсяэтофотошоп, #этонееготело, #фучтоживотвтянул, #агдеволосынагруди, #этонеЛазарев.Подписчики оценили чувство юмора звезды. "Хэштеги просто огонь", "Боже, какие прекрасные теги", – отмечали фанаты.