В программе Прямой эфир Андрея Малахова на телеканале Россия 1 Бари Алибасов дал первое после отравления интервью. Он рассказал о том, как себя чувствовал во время комы.

В программе "Прямой эфир" Андрея Малахова на телеканале "Россия 1" Бари Алибасов дал первое после отравления интервью. Он рассказал о том, как себя чувствовал во время комы. По словам Алибасова, "они гнали быков и не давали мне повернуться"."Я все время был связан", — рассказал продюсер. Он пожаловался на боль во время комы.В программе был показан фрагмент. Полностью первое после комы интервью Бари Алибасова будет показано в выпуске программы "Прямой эфир" 19 июня.Бари Алибасов попал в больницу 4 июня после того, как по ошибке выпил средство для прочистки труб. Он получил ожоги пищевода, дыхательных путей и желудка и был помещен в медикаментозную кому. 17 июня он был выписан.