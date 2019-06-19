На канале Tatler Russia на YouTube вышел новый выпуск. Он посвящен Яне Рудковской, вернее тому, что находится на ее рабочем столе.

На каналеTatler Russia на YouTube вышел новый выпуск. Он посвящен Яне Рудковской, вернее тому, что находится на ее рабочем столе.В передачи было сказано много откровенного. Продюсер слушает всю музыку, находящуюся в топе. "Чтобы мне понравиться, это надо заслужить. Мне хочется, чтобы человек не из-за трех песен на себя корону вешал", – высказалась Рудковская.Яна показала свой огромный калькулятор и назвала его машиной по подсчету денежных средств. "Почему большой? Потому что очень приятно нажимать нули на большом экране", – поделилась знаменитость.Под видео подписчики, как всегда, начали атаковать звезду. "Тема не раскрыта. Она же почти ни о чем со стола не рассказала", "Вот вроде и ничего не услышала плохого, но после просмотра хочется помыться", "Умоляю, только не Рудковская", – негодовали активные пользователи сети."Неприятная женщина эта баба Яна", – утверждает фанатка шоу.Некоторые обратили внимание на то, что светская львица немного шепелявит. "Это же неприлично – так разговаривать", – возмущался критик.Нашлись и те, кто отнесся к продюсеру с любовью и уважением. "А мне нравится Яна. Работящая женщина, да она может позволить считать нули", – подытожила поклонница.