Артистка Мария Миногарова стали гостем YouTube-шоу Comment Out канала Чикен Карри. В шоу затронули телеведущего Бориса Корчевникова и РПЦ.

Артистка Мария Миногарова стали гостем YouTube-шоу Comment Out канала "Чикен Карри". В шоу затронули телеведущего Бориса Корчевникова и РПЦ.Согласно условиям игры, Миногарова должна была запуститьфлешмоб "Кто тут не пес" под фотографией Бориса Корчевникова или жеподраться с ребенком: "Ребята! Конкурс "Кто тут не пес?". Пишите под моейпоследней фотографией "Я не пес", и кину на телефон 500 рублей".Кроме того, актриса должна была написать комментарийпод фотографией Бориса Корчевникова с батюшкой. "Ездила в Старицу месяц назад вхрам, увидела, что у отца Дмитрия проблема с ногой была… Борис, вы моя роднаядуша…", – зачитала задание Миногарова.Девушка быстро сделала свой выбор. "Мы деремся сребенком и оставляем в покое РПЦ", – заявила она. Стоит отметить, что впоединке победила девочка, не оставив актрисе шансов на выигрыш. "За веру нужнострадать", – пошутил после поединка ведущий шоу.Отметим, что довольно часто задания YouTube-шоу Comment Out носят весьмапровокационный и даже вульгарный характер. Однако у таких "грязных игр"довольно много поклонников, которые с нетерпением ждут каждый выпускюмористического шоу.Как писали"Дни.ру", ранее гостьей шоу стала певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка. Онавыполнила задание, признавшись в своих чувствах Михаилу Боярскому.