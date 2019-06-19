Артистка Мария Миногарова стали гостем YouTube-шоу Comment Out канала Чикен Карри. В шоу затронули телеведущего Бориса Корчевникова и РПЦ.
Артистка Мария Миногарова стали гостем YouTube-шоу Comment Out канала "Чикен Карри". В шоу затронули телеведущего Бориса Корчевникова и РПЦ.
Согласно условиям игры, Миногарова должна была запустить
флешмоб "Кто тут не пес" под фотографией Бориса Корчевникова или же
подраться с ребенком: "Ребята! Конкурс "Кто тут не пес?". Пишите под моей
последней фотографией "Я не пес", и кину на телефон 500 рублей".
Кроме того, актриса должна была написать комментарий
под фотографией Бориса Корчевникова с батюшкой. "Ездила в Старицу месяц назад в
храм, увидела, что у отца Дмитрия проблема с ногой была… Борис, вы моя родная
душа…", – зачитала задание Миногарова.
Девушка быстро сделала свой выбор. "Мы деремся с
ребенком и оставляем в покое РПЦ", – заявила она. Стоит отметить, что в
поединке победила девочка, не оставив актрисе шансов на выигрыш. "За веру нужно
страдать", – пошутил после поединка ведущий шоу.
Отметим, что довольно часто задания YouTube-шоу Comment Out носят весьма
провокационный и даже вульгарный характер. Однако у таких "грязных игр"
довольно много поклонников, которые с нетерпением ждут каждый выпуск
юмористического шоу.
Как писали
"Дни.ру", ранее гостьей шоу стала певица Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка. Она
выполнила задание, признавшись в своих чувствах Михаилу Боярскому.