Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо. Стоявший рядом лидер Незалежной не сделал ничего, чтобы ей помочь. Во время пресс-конференции по итогам переговоров он рассказал о состоянии германского политика.

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленский канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо. Стоявший рядом лидер Незалежной не сделал ничего, чтобы ей помочь. Во время пресс-конференции по итогам переговоров он рассказал о состоянии германского политика.Кадры с трясущейся Меркель облетели весь мир. После переговоров немецкие журналисты поинтересовались у украинского лидера, почему он остался безучастным к страданиям германского лидера.Зеленский заверил: канцлеру ФРГ ничего не угрожало. Жутковатые конвульсии политика, за которыми наблюдал весь мир, опасности для Меркель не представляли, подчеркнул президент Украины."Я стоял рядом с ней. И поверьте, она была в безопасности", – передает слова издание Bild.Украинский лидер прибыл в Германию после переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Берлине накануне стояла знойная жара: столбики термометров подпрыгнули до плюс 30 градусов.Политики стояли на красной дорожке и слушали гимн, когда канцлера Германии начало трясти. Сначала она пыталась скрыть недомогание, то складывая руки на животе, то вытягивая их по швам. В какой-то момент это стало невозможно: Меркель трясло все сильнее.Тем не менее канцлер ФРГ смогла дотерпеть до окончания гимна. Она повернулась и зашагала по красной дорожке вместе с украинским коллегой.Свое недомогание Меркель объяснила необычайно жаркой погодой. По ее словам, она выпила несколько бутылок воды и ей стало лучше.Сам проявил полную безучастность к недомоганию Меркель. Создавалось впечатление, что украинский лидер старательно делал вид, что не замечает приступа канцлера ФРГ.