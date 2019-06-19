Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев вернулся в московский Спартак из тульского Арсенала. Футболист провел прошлый год в аренде у тульского клуба.

Полузащитник сборной России Зелимхан Бакаев вернулся в московский "Спартак" из тульского "Арсенала". Футболист провел прошлый год в аренде у тульского клуба.Зелимхан Бакаев стал одним из лидеров "Арсенала". Он забил 8 мячей и сделав две голевых передачи. Во многом благодаря его игре туляки впервые в истории пробились в Лигу Европы. Кроме того, Бакаев был вызван в сборную России на матчи с командами Сан-Марино и Кипра.После завершения арендного договора Бакаев вернулся в "Спартак". Зелимхан заявил пресс-службе москвичей, что счастлив вернуться в "Спартак".