Певица выложила в Instagram пикантные снимки в купальнике. Однако помимо
лестных отзывов Анна Седокова подверглась беспощадной критике пользователей
соцсети.
Певица выложила в Instagram пикантные снимки в купальнике. Однако помимо
лестных отзывов Анна Седокова подверглась беспощадной критике пользователей
соцсети.
Певица отдыхает на курорте в Греции, откуда решила порадовать поклонников
горячими фото. На одном из них исполнительница предстала в маленьком бикини, лежа в
откровенной позе.
При этом Анна Седокова показала свои аппетитные формы во всей красе. Многие
комментаторы написали, что артистка перебарщивает с полуголыми фото, переступая
черту вульгарности. Другие предположили, что певица использует фотошоп,
чтобы скрыть целлюлит, передает
Ряд подписчиков Анны Седоковой отметили, что знаменитость заметно набрала
вес. "Аня, надо бы немного похудеть)) а то, кажется, поправились чуток и
выглядите на свой возраст)) Худоба, она всегда немного скидывает возраст", "Жир",
"Лучше бы мозги свои показали", "Силиконовая кукла",
"Ваша нагота уже всем надоела!!!" – затравили певицу за внешний вид
фолловеры.
Позже и сама затронула тему
диеты, выложив фото за завтраком. Примечательно, что на тарелке звезды –
булочки. При этом певица рассказала, что в отпуске позволяет себе насладиться
лакомствами, но только в сочетании с тренировками.
Отметим, в последние месяцы стала все
чаще публиковать откровенные фото. Поклонники все чаще стали критиковать за эту
свою любимицу.