Певица выложила в Instagram пикантные снимки в купальнике. Однако помимо лестных отзывов Анна Седокова подверглась беспощадной критике пользователей соцсети.

Певица выложила в Instagram пикантные снимки в купальнике. Однако помимолестных отзывов Анна Седокова подверглась беспощадной критике пользователейсоцсети.Певица отдыхает на курорте в Греции, откуда решила порадовать поклонниковгорячими фото. На одном из них исполнительница предстала в маленьком бикини, лежа воткровенной позе.При этом Анна Седокова показала свои аппетитные формы во всей красе. Многиекомментаторы написали, что артистка перебарщивает с полуголыми фото, переступаячерту вульгарности. Другие предположили, что певица использует фотошоп,чтобы скрыть целлюлит, передаетРяд подписчиков Анны Седоковой отметили, что знаменитость заметно набралавес. "Аня, надо бы немного похудеть)) а то, кажется, поправились чуток ивыглядите на свой возраст)) Худоба, она всегда немного скидывает возраст", "Жир","Лучше бы мозги свои показали", "Силиконовая кукла","Ваша нагота уже всем надоела!!!" – затравили певицу за внешний видфолловеры.Позже и сама затронула темудиеты, выложив фото за завтраком. Примечательно, что на тарелке звезды –булочки. При этом певица рассказала, что в отпуске позволяет себе насладитьсялакомствами, но только в сочетании с тренировками.Отметим, в последние месяцы стала всечаще публиковать откровенные фото. Поклонники все чаще стали критиковать за этусвою любимицу.