По версии следствия, обвиняемая похитила деньги у родителей молодого человека, с которым проживала.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней жительницы Нижегородской области. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 158 УК РФ (кража).Весной текущего года в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратилась 52-летняя местная жительница, сообщившая, что из её квартиры похищены деньги.Прибывшие на место происшествия полицейские в ходе осмотра не обнаружили следов взлома входной двери или повреждения окон, однако заявительница утверждала, что из квартиры пропали 20 000 рублей.Оперативники провели комплекс специальных мероприятий, в результате которого через несколько дней установили причастность к хищению 20-летней сожительницы сына потерпевшей.Фигурантка в содеянном созналась, пояснив, что несколько месяцев назад взяла у своего сожителя ключи от квартиры, в которой проживают его родители. Дождавшись момент, когда хозяева будут отсутствовать, обвиняемая проникла в квартиру и похитила деньги, которые впоследствии потратила на личные нужды.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.Санкцией ч.3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.