Находясь в квартире на улице Федора Полетаева, двое мужчин начали угрожать заявителю физической расправой и требовать от него денежные средства...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Кузьминки совместно с инспекторами ОГИБДД УВД по ЮВАО задержали двоих 31-летних мужчин, подозреваемых в разбойном нападении.В отдел полиции с заявлением обратился 31-летний житель Московской области. Потерпевший сообщил, что некоторое время назад познакомился с девушкой, с которой договорился о встрече. Новая знакомая вместе со своими друзьями пригласила его в гости. Находясь в квартире на улице Федора Полетаева, двое мужчин начали угрожать заявителю физической расправой и требовать от него денежные средства. Испугавшись за свою жизнь, потерпевший отдал злоумышленникам мобильный телефон, с которого они посредством приложения перевели денежные средства в сумме 300 тысяч рублей и скрылись.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых на Люблинской улице.Следствием ОМВД России по району Кузьминки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО