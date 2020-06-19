В заведениях должны будут соблюдать все санитарные нормы Роспотребнадзора

С 23 июня во Владимирской области разрешено будет открыться летним верандам кафе, ресторанов, баров и других общепитов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.Столы на «летниках» заведений должны будут находиться на расстоянии не менее чем в 1,5 метра друг от друга, сотрудники должны будут обрабатывать поверхности антисептиком, а также не допускать больших очередей и скопления посетителей.Соответствующие изменения в Указ от 12.05.2020 внёс Губернатор Владимир Сипягин, получив рекомендации от главного санитарного врача региона.