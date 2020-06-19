Число заболевших приближается к 4 тысячам

19 июня во Владимирской области лабораторно подтвердились 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В регионе насчитывается 3795 заболевших COVID-19, сообщает региональное управление Ропотребнадзора.По 10 инфицированных обнаружено в Юрьев-Польском, Собинском и Петушинском районах, 7 – во Владимире, 3 – в Судогодском, Меленковском, Ковровском и Муромском районах, по 2 – в Александровском и Гусь-Хрустальном и по одному в Кольчугинском, Киржачском и Суздальском районах.Больше всего инфицированных во Владимирской области по-прежнему остаётся в городе Владимире и Гусь-Хрустальном районе:744 – во Владимире;601 – в Гусь-Хрустальном;482 – в Петушинском;344 – в Муромском;315 – в Александровском;261 – в Ковровском;197 – в Собинском;158 – в Юрьев-Польском;137 – в Кольчугинском;110 – в Судогодском;97 – в Киржачском;94 – в Вязниковском;74 – в Меленковском;65 – в Суздальском;52 – в Камешковском;27 – в Радужном;26 – в Селивановском;11 – в Гороховецком.