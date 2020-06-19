Актер, который давно и успешно снимается за рубежом, объяснил, почему артисту из России так сложно построить карьеру в Голливуде. Сергей Бадюк уверен, что все дело в предубеждениях.

Актер, который давно и успешно снимается за рубежом,объяснил, почему артисту из России так сложно построить карьеру в Голливуде. СергейБадюк уверен, что все дело в предубеждениях.Стереотипы – главный враг российского актера в США. Пословам Бадюка, в американских фильмах мы бандиты и олицетворение зла и по-другомуне будет. Между тем Сергей подчеркнул, что зачастую наши актеры пашут наплощадке не меньше других.Скоро на популярных онлайн-платформах выйдет голливудскийфильм "Найти и уничтожить". Сергей Бадюк сыграл там одну из главных ролей,естественно, злодея. Герой знаменитости – преступник изУкраины. Актер подчеркнул, что его взяли на роль, потому что он крепок физически,умеет драться, владеет оружием и играет негодяев.Самую успешную карьеру в американском кино, по мнению СергейБадюка, сделал Михаил Горевой. Между тем и этот артист играл только стереотипныхгероев. "Мы там никому по большому счету не нужны. Прорваться сквозь эти штампы невозможно", – рассудил актер.12 Июн 2020 в 9:35 PDTАртист также напомнил, что в американской киноиндустриикрутятся большие деньги, следовательно, там большая конкуренция и тотальнаядисциплина. Какое-то время назад Сергей Бадюк работал каскадером в проекте, гдетакже снимался Владимир Машков. Артист был поражен физической формой, в которойнаходится последний. Машков в ту пору много тренировался.Бадюк решил узнать,почему Владимир так следит за собой. "Когда я приехал в Америку и пробовался напервую роль, на кастинг пришли 300 человек. И подходили все", -ответил каскадеру Машков. Отметим, что к тому моменту Владимир успелсняться в нескольких голливудских картинах.