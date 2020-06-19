Актер, который давно и успешно снимается за рубежом,
объяснил, почему артисту из России так сложно построить карьеру в Голливуде. Сергей
Бадюк уверен, что все дело в предубеждениях.
Актер, который давно и успешно снимается за рубежом,
объяснил, почему артисту из России так сложно построить карьеру в Голливуде. Сергей
Бадюк уверен, что все дело в предубеждениях.
Стереотипы – главный враг российского актера в США. По
словам Бадюка, в американских фильмах мы бандиты и олицетворение зла и по-другому
не будет. Между тем Сергей подчеркнул, что зачастую наши актеры пашут на
площадке не меньше других.
Скоро на популярных онлайн-платформах выйдет голливудский
фильм "Найти и уничтожить". Сергей Бадюк сыграл там одну из главных ролей,
естественно, злодея. Герой знаменитости – преступник из
Украины. Актер подчеркнул, что его взяли на роль, потому что он крепок физически,
умеет драться, владеет оружием и играет негодяев.
Самую успешную карьеру в американском кино, по мнению Сергей
Бадюка, сделал Михаил Горевой. Между тем и этот артист играл только стереотипных
героев. "Мы там никому по большому счету не нужны. Прорваться сквозь эти штампы невозможно", – рассудил актер.
12 Июн 2020 в 9:35 PDT
Артист также напомнил, что в американской киноиндустрии
крутятся большие деньги, следовательно, там большая конкуренция и тотальная
дисциплина. Какое-то время назад Сергей Бадюк работал каскадером в проекте, где
также снимался Владимир Машков. Артист был поражен физической формой, в которой
находится последний. Машков в ту пору много тренировался.
Бадюк решил узнать,
почему Владимир так следит за собой. "Когда я приехал в Америку и пробовался на
первую роль, на кастинг пришли 300 человек. И подходили все", -
ответил каскадеру Машков. Отметим, что к тому моменту Владимир успел
сняться в нескольких голливудских картинах.