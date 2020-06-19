Пандемия затронула не только доходы граждан и компаний, но и банков, столпов финансовой системы страны. Некоторые банки вынуждены сокращать свои расходы и пересматривать некогда привлекательные условия для своих клиентов. Первым не выдержал Тинькофф.

Пандемия затронула не только доходы граждан и компаний, но и банков, столпов финансовой системы страны. Из-за почти 2 месяцев ограничений в экономике снизилась выдача кредитов по всей стране и сократились суммы переводов.В итоге упал процентный доход банков. Но по оценке ЦБ РФ, российские кредитные организации сохраняют финансовую стабильность и даже по итогам сложного 2020 года получат прибыль.Однако некоторые банки вынуждены сокращать свои расходы и пересматривать некогда привлекательные условия для своих клиентов. Первым не выдержал "Тинькофф".На днях, "Тинькофф" разослал клиентам уведомления, что с 17 июля 2020 года вводит плату за обслуживание кобрендинговой карты "Яндекс.Плюс". Стоимость обслуживания некогда бесплатной дебетовой карты "Яндекс.Плюс" составит 190 рублей в месяц, кредитной — 990 рублей в год, утверждает "Тинькофф". Кроме этого, "Тинькофф" сократил кэшбек в 2 раза — с 5% 2%.Кобрендинговую карту "Яндекс.Плюс" год назад совместно с "Яндексом" одновременно выпустили крупнейший в стране частный "Альфа-Банк" и банк "Тинькофф". Условия, предлагаемые по этой карте обоими банками, были схожи — бесплатное обслуживание, высокий процент кэшбэка.В "Альфа банке" заявили, что не станут менять условия по карте "Яндекс.Плюс". Условия по карте прежние: бесплатное обслуживание, высокий процент кэшбэка.