Сервис Amazon отбил самую крупную в истории атаку типа отказ в обслуживании (DDoS). На пике её мощность достигала 2,3 Тбит/с

Сервис AWS Shield, защищающий облачные службы Amazon от вредоносного трафика и уязвимостей в приложениях, отбил самую крупную в истории атаку типа "отказ в обслуживании" (DDoS). На пике её мощность достигала 2,3 Тбит/с, следует из отчета компании.Сильнейшая за всю историю наблюдений DDoS-атака была пресечена в феврале этого года. Кто из клиентов AWS был целью злоумышленников, и кто мог выступать в роли заказчика, в Amazon не раскрыли.В то же время известно, что атака была выполнена с использованием взломанных CLDAP-серверов. Как объясняет ZDNet, протокол CLDAP позволяет подменить IP-адреса и многократно, в 56-70 раз усилить эффект DDoS-атаки, направляя отраженные пакеты данных обратно жертве.Уязвимые реализации протокола CLDAP активно используется хакерами с конца 2016 года. Прежний рекорд был зафиксирован в марте 2018-го - тогда с DDoS-атакой мощностью в 1,7 Тбит/c столкнулся сервис NetScout Arbor. Ранее в том же году сильнейшая кибератака - 1,3 Тбит/с на пике - обрушилась на GitHub.В Amazon добавили, что атаки такого масштаба относительно редки. Со II-го квартала 2018 года по IV-й 2019-го сервис AWS Shield не сталкивался с атаками мощнее 1 Тбит/с. А в I-м квартале этого года мощность 99% атак была и вовсе ниже 43 Гбит/c.