Атлантические дельфины заплыли в российскую акваторию Финского залива. Как сообщается, целую стаю афалин видели совсем недалеко от Зеленогорска у посёлка Приветнинское.

Атлантические дельфины заплыли в российскую акваторию Финского залива. Как сообщила в эфире телеканала "Россия 1" ГТРК "Санкт-Петербург", целую стаю афалин видели совсем недалеко от Зеленогорска у посёлка Приветнинское.О животных, приплывших на Балтику, взрослым рассказали дети. Никто им не поверил, но потом морские обитатели приблизились к береговой зоне и показали себя во всей красе. Кстати, возможно, тех же самых обитателей Атлантики видели не так давно жители финского города Ловийса. Дельфины резвились в воде, как будто позируя людям.Почему морские путешественники облюбовали акваторию Финского залива, не понятно. Кстати, два года назад в Выборгском заливе видели кита.