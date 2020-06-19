Совет директоров Банка России принял решение выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам. Монета из медно-никелевого сплава выйдет уже в этом году. Ее номинал – 25 рублей,

Совет директоров Банка России принял решение выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам. Монета из медно-никелевого сплава выйдет уже в этом году. Ее номинал – 25 рублей, тираж – до 5 млн штук. Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что «месяцы ограничений из-за пандемии останутся в памяти людей надолго. Для большинства это будут просто