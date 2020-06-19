Руководство мюнхенской Баварии не исключило варианта продажи защитника клуба Давида Алабы, если не сможет договориться с футболистом по новому контракту. Действующее соглашение 27-летнего игрока с немецким клубом заканчивается 30 июня 2021 года.

Руководство мюнхенской "Баварии" не исключило варианта продажи защитника клуба Давида Алабы, если не сможет договориться с футболистом по новому контракту. Действующее соглашение 27-летнего игрока с немецким клубом заканчивается 30 июня 2021 года.Как сообщает издание The Telegraph, пока стороны не пришли к каким-то договоренностям. На Алабу претендуют сразу несколько клубов – "Челси", "Интер", "Барселона" и "ПСЖ".Напомним, что австрийский футболист выступает за "Баварию" с 2009 года. Восемь раз в составе мюнхенцев он становился чемпионом Германии. Также на его счету победа в Лиге чемпионов.