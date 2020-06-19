В Иркутске чиновник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда, подозреваемый во взяточничестве, попытался сбежать от полицейских и следователей, пришедших его задержать.

В Иркутске чиновник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда, подозреваемый во взяточничестве, безуспешно попытался сбежать от полицейских и следователей, пришедших его задержать."Зачем скрывались от нас?" — спросил сотрудник правоохранительных органов, когда чиновника удалось догнать. "Такого факта не подтверждаю", — откашлявшись ответил беглец.По версии следствия, в 2019 году чиновник, являясь председателем комиссии, за 200 тысяч рублей обеспечил генеральному директору частного предприятия выигрыш в аукционе на проведение работ, которые затем были приняты без замечаний.На время проведения следственных мероприятий обвиняемый на два месяца заключен под стражу решением Октябрьского районного суда Иркутска.