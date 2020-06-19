Ей доверили выплачивать компенсации за коммунальные услуги работникам учреждений культуры в сельской местности. А она придумала, как эти деньги украсть. С июня 2016 г. по октябрь 2018 г.

Ей доверили выплачивать компенсации за коммунальные услуги работникам учреждений культуры в сельской местности. А она придумала, как эти деньги украсть. С июня 2016 г. по октябрь 2018 г. ежемесячно она переводила компенсации на банковский счёт своей близкой родственницы, которая не имела законных оснований для получения данной меры социальной поддержки. В результате злоумышленница получила более 1,5