Россияне пока могут вылететь за границу по работе, учебе, по уходу за больными родственниками. На курорты пока нельзя, но можно подумать о страховке.

Мир постепенно возвращается к привычной жизни. Египет подтвердил планы открыть все аэропорты для регулярных международных пассажирских рейсов с 1 июля. Для начала, будут открывать три курортные зоны у моря. Испания ждет туристов из стран шенгенской зоны с 21 июня, Франция открыла грницы для жителей ЕС 15 июня. Открыта и Турция, Тунис.Россияне пока могут вылететь за границу по работе, учебе, по уходу за больными родственниками. На курорты пока нельзя, но можно подумать о страховке.Скорее всего те покрытия, которые сейчас действуют, останутся, но вопрос о пересмотре тарифной политики остается открытым, заявила представитель рабочей группы по страхованию ответственности туроператоров ВСС Юлия Алчеева в эфире телеканала Россия 1.Многое будет зависеть от программы, страховой суммы, территории, сроков поездки, возраста, сообщила Алчеева. Пока страховшики скорее всего будут предлагать выбирать программы с более высокими страховыми суммами.Пока что нет статистики, сколько может стоить лечение от коронавируса за рубежом, а потому тарифы страховщики подготовят индивидуально к началу сезона.Коммерческая страховка покрывает расходы на лечение, независимо от того, как и где заразился человек. Платит тот страховщик, с кем заключен договор и чей полис у туриста на руках. Если не офрмить эту страховку, то платить за возможное лечение придется из своего кармана.Некоторые страны могут покрыть расходы на карантинные меры — изоляцию, нахождение в гостинице. Расходы на лечение туристов от коронавируса государства пока не спешат брать на себя.Сингапур в марте сразу заявил: "Уважаемые туристы, всё лечение за счёт коммерческого страхования, потому что стоимость лечения очень высокая". Такая же ситуация и Америке, Японии, отметила Алчеева. Алчеева считает, что страховка для каждого конкретного человека если и вырастет, то не сильно. В любом случае, пока российские страховщики будут наблюдать за опытом зарубежных коллег и обмениваться опытом.