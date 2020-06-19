Нападающий РБ Лейпцига и сборной Германии Тимо Вернер продолжит карьеру в английском Челси. 24-летний нападающий согласовал с лондонцами условия личного контракта, подробности которого пока не разглашаются.

Нападающий "РБ Лейпцига" и сборной Германии Тимо Вернер продолжит карьеру в английском "Челси". 24-летний нападающий согласовал с лондонцами условия личного контракта, подробности которого пока не разглашаются.Вернер останется в немецкой команде до конца текущего сезона. Как сообщается пресс-служба "синих", Тимо присоединится к своим новым одноклубникам в июле после прохождения медицинского осмотра.Blues fans, @TimoWerner has a message for you!(Thanks for the video, @RBLeipzig_EN!