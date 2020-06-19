Матчем в столице Испании между местным Реалом и Валенсией накануне завершилась программа 29-го тура чемпионата Ла Лиги. Мадридисты долго раскачивались, но в итоге не оставили соперникам шансов на удовлетворительный результат: победа сливочных со счетом 3:0.

Матчем в столице Испании между местным "Реалом" и "Валенсией" накануне завершилась программа 29-го тура чемпионата Ла Лиги. Мадридисты долго раскачивались, но в итоге не оставили соперникам шансов на удовлетворительный результат: победа "сливочных" со счетом 3:0.Накануне российский полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев говорил, что его команда тщательно настраивается на битву в Мадриде. Однако "Валенсия" продержалась ровно час: на 61-й минуте Бензема открыл счет, затем забил Асенсио, а точку в матче поставил тот же Бензема. Правда, в первом тайме гости забили гол, но он был отменен судьей после просмотра повтора.Черышев вышел на замену на 69-й минуте вместо Солера и какими-то сверхусилиями не запомнился. На замену вышел у "Валенсии" и кореец Ли Кан Ин, который в концовке матча был удален за грубое нарушение правил.