Честно, был пьян: появилось видео с места смертельной аварии Стерлитамаке, в которой погибла 15-летняя школьница. Пьяный лихач сбил ее накануне.

"Честно, был пьян": появилось видео с места смертельной аварии Стерлитамаке, в которой погибла 15-летняя школьница. Пьяный лихач сбил ее накануне.Напомним, ЧП произошло 18 июня около девяти часов вечера. Управляя "Ладой Калиной" 62-летний местный житель вылетел на тротуар и сбил двух девочек-подростков. От полученных травм восьмиклассница погибла на месте. Подругу погибшей, 13-летнюю ученицу шестого класса, госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщила ГТРК "Башкортостан" в эфире "Россия 24".Отметим, что в момент аварии они возвращались домой с игровой площадки, им оставалось пройти около трех минут. Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в его крови обнаружили 0,838 мг/л."Заехал по пути в бакалейку. Купил вина и отправился в сад. Был пьян, честно говорю. Сожалею о произошедшем", - рассказал задержанный инспекторам ГИБДД.По данному факту начато расследование, уточнили в пресс-службе ГИБДД РБ. Ранее также сообщалось, что в Иглино пьяный таксист сбил 6 детей, идущих по обочине. 15-летняя девочка скончалась на месте.