Во время стрельбы в московской квартире, расположенной на улице Приорова, погибли четыре человека — мужчина, две женщины и ребенок.

Во время стрельбы в московской квартире, расположенной на улице Приорова, погибли, как сообщает ТАСС, четыре человека — мужчина, женщина и два ребенка.По предварительной информации, трагедию устроил мужчина, пришедший к своей бывшей возлюбленной. В ходе ссоры он достал оружие и застрелил девушку и ее детей, а затем покончил с собой.Сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек.