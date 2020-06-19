Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА опубликовала забавный видео-анонс к предстоящему матчу 23-го тура российской премьер-лиги против петербургского Зенита.

Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА опубликовала забавный видео-анонс к предстоящему матчу 23-го тура российской премьер-лиги против петербургского "Зенита".В видео показали растолстевших футболистов и тренеров обеих команд после трехмесячного перерыва. За основу ролика взято популярное видео ROLLIN` SAFARI, в котором показано что было бы, если животные были бы круглыми.#ЦСКА возвращается в игру после 3 месяцев самоизоляции