Художники — медикам. В области продолжается благотворительная акция, которая стартовала в мае этого года по инициативе художника Виктора Шамаева. В преддверии дня медика участники акции

Художники — медикам. В области продолжается благотворительная акция, которая стартовала в мае этого года по инициативе художника Виктора Шамаева. В преддверии дня медика участники акции прибыли в ОДКБ, чтобы поздравить врачей с их профессиональным праздником. В качестве подарка художник Вячеслав Пешкин преподнёс медикам собственную картину. Вячеслав Пешкин, член «союза художников России»: Что такое картина? Картина