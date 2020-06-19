Полузащитник футбольной сборной России и испанской Валенсии Денис Черышев поделился своим настроением перед матчем летучих мышей в Ла Лиге против мадридского Реала. Наш хавбек отметил, что эта игра будет для него лично особенной, поскольку он в 11 лет занимался в академии мадридского клуба.

Полузащитник футбольной сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев поделился своим настроением перед матчем "летучих мышей" в Ла Лиге против мадридского "Реала". Наш хавбек отметил, что эта игра будет для него лично особенной, поскольку он в 11 лет занимался в академии мадридского клуба."Я занимался в академии "Реала" с 11 лет, и это будет особенный матч, потому что у меня очень хорошие воспоминания об этом времени, много друзей оттуда, но на поле нет друзей. Игра с "Реалом" всегда особенная. К тому же сейчас все команды находятся в равных условиях, никто не готов на сто процентов", — сказал футболист.Черышев признался, что и он, и его партнеры волнуются: "Это будет очень сложный матч, мы хотим победить и надеемся, что сможем это сделать. Мы знаем, что "Реал" – отличная команда, но если мы приложим максимум усилий и покажем наш футбол, мы обязательно получим положительный результат"."Мы действительно хотим победить, — цитирует россиянина портал Спортбокс.Ru. – Победа над "Реалом" значительно поднимет моральных дух команды. Сейчас игры идут одна за другой, и мы все должны быть едины. Это важная игра с точки зрения определения нашего дальнейшего положения"."Мы должны обратить внимание на мелкие детали, именно они будут иметь значение. Прежде всего, мы должны быть очень бдительными в обороне, стараться не уступать, и тогда у нас обязательно будут возможности. Мы команда, которая создает много опасности для ворот соперника, и нам нужно воспользоваться теми возможностями, которые у нас будут", — заключил футболист.