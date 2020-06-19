Для участников движения исторической реконструкции начался долгожданный фестивальный сезон

«Лето - это маленькая жизнь» - строчка из песни небезызвестного исполнителя, ставшая поистине крылатой для многих россиян.Мы стараемся прожить 3 волшебных месяца как можно насыщеннее, плотно утрамбовываем в ограниченный хронометраж яркие эмоции, словно пляжные принадлежности в маленький чемодан.Об удивительном хобби, способном объединять поколения, времена и эпохи мы поговорили с Юлией Бирюковой - руководителем клуба исторической реконструкции и фехтования раннего средневековью «Рарог»:- Одни обретают счастье в отелях жарких стран, славящихся неиссякаемым изобилием шведских столов. Другие стремятся к душевному покою в родных деревнях, занимаясь столь нелюбимыми молодёжью садовыми работами.Но есть люди, для которых летом звенят мечи и свистят стрелы, плещут воды под ударами ладейных вёсел, играют багряно-золотые блики походных костров и дарят радость песни о давно минувших временах. Для участников движения исторической реконструкции начался долгожданный фестивальный сезон.Пришельцы из прошлого- Думаю, стоит начать с общего - что такое историческая реконструкция раннего средневековья?- В самом общем виде описать это можно так - мы изготавливаем исторические предметы (костюмы, вооружение, посуду, мебель, инструменты) с нуля. Используем материалы, соответствующие изучаемой нами эпохе, и стараемся задействовать технологии, бытовавшие в те далёкие времена. Вещи применяем по прямому назначению: одежда защищает от холода, шлем спасает голову от ударов, из тарелки можно есть, веслом грести, а на музыкальном инструменте - играть. Плоды нашей работы наиболее заметны на массовых фестивалях реконструкции, где быт и воинская культура представлены одновременно.Но есть и более «рутинные» занятия, например, тренировки по историческому фехтованию, где люди постигают навыки владения оружием тысячелетней давности. Это, кстати, очень увлекательный процесс.Непростая история- В движении немало профессиональных историков. Чем реконструкция полезна для науки и общества в целом?- Реконструкция, помимо того, что это увлекательное хобби, способствует популяризации исторических знаний. Сами подумайте, когда можешь взять, к примеру, меч и щит в руки, это гораздо нагляднее иллюстраций в книге или пролежавшего много столетий в земле музейного экспоната. Кроме того, если правильно организовать реконструкцию, она может стать частью научной деятельности, которую принято называть экспериментальной археологией.Очень важен и сам процесс получения новых знаний - то, что составляет суть любой науки. Не стоит считать, что «Живая история» (так иногда называют реконструкцию) - банальная демонстрация материального наследия предков, она гораздо сложнее и шире. Профессиональный подход требуется не только от историков, но и от мастеров-ремесленников, организаторов мероприятий. Он должен проявляться во всём, от вырезания деревянной ложки до верховой езды. Ведь тогда, в Древней Руси, люди всё это делали всерьез, от этого зависела жизнь.- Расскажите про ваш клуб...- Для нас клуб - это в первую очередь коллектив единомышленников, людей, которых объединяет общий интерес к раннему средневековью и реконструкции. Интерес этот деятельный - то есть у нас есть регулярные ремесленные занятия и «воинские» тренировки, разные поездки, выступления. Для этого нужны некий «официальный» статус и соответствующее помещение, и оно у нас есть - во Владимире, на улице Безыменского, 9в (за это спасибо городскому управлению ФКСиМП и МБУ «Молодёжный центр»). Что интересного произошло за эти годы, историю клуба, можно посмотреть в нашей группе ВКонтакте, там мы собрали фотографии, видео, отчёты с мероприятий и ссылки на исторические источники.Клуб, как и реконструкция в целом, постоянно развивается. Самый заметный показатель - состав участников. Мы не просто набрали или набираем некую группу людей. Это непрерывно меняющийся актив самых увлечённых. И тех, у кого сейчас больше свободного времени.Вступить в клуб очень просто - нужно только позвонить или написать мне. Необязательно сразу записываться, можно прийти один или даже несколько раз - проведём ознакомительную экскурсию, расскажем, чем занимаемся. У нас нет какой-то строго обязательной программы действий. Всё обсуждаем индивидуально. Даже если вас интересует только одно конкретное направление реконструкции, например, вязание иглой в технике «осло», пишите - пообщаемся. Что касается «выездной» деятельности - участники клуба сами решают, смогут ли они участвовать в дальних поездках или конкретных мероприятиях.Чеканной монетой...- Нередко на фестивали приезжают целыми семьями. Что объединяет разные поколения в общем увлечении?- Историческая реконструкция - это хобби, которое во многом создают сами участники, потому оно такое разноплановое. Можно выбрать или придумать занятие себе по душе или по возможностям. Это творчество, в котором поддержка семьи и друзей очень важна. Посмотрите любой фотоальбом с фестиваля - чувствуется особая атмосфера единения, общего дела. Это очень важно. Сейчас в каждом крупном городе есть клубы исторической реконструкции. Наверное, можно назвать это «движением». Несмотря на то, что эти клубы очень разные по форме, их объединяет искренний интерес к истории и самоорганизация.Но не буду скрывать - не всё так радужно, как может показаться на первый взгляд. Именно творческий, неформальный характер нашей деятельности часто мешает найти общий язык с чиновниками. А это необходимо, если мы проводим массовые мероприятия или воплощаем в жизнь крупные проекты. Их финансирование, по большей части, происходит на средства самих участников, а это очень нестабильный источник. Бывает, фестивали закрывают или их приходится переносить в другое место из-за совершенно рядовых проблем.- Раз уж мы затронули тему денег... Должно быть, это весьма недешёвое занятие? Если у человека много энтузиазма, но мало финансовых средств, он может стать реконструктором?- Реконструктором может стать любой и совершенно бесплатно. Ведь начинается всё с теоретического изучения. Исторические источники, научные публикации и лекции, реконструкторские статьи - всё есть в открытом доступе. В своё время, кстати, для этого пришлось приложить немало усилий, ведь лет 20 назад информации по теме было очень мало. Если говорить про фехтовальные тренировки, то всё необходимое для начального уровня мы выдадим из личных запасов.Кроме того, многие исторические вещи делают из самых простых материалов, они вполне доступны для самостоятельного изготовления в духе «сделай сам», как это и было у наших предков. Конечно, есть предметы, которые могут произвести только умелые руки мастера, «вооружённые» специальными инструментами. Но это всё тоже вполне достижимо, даже если начинать с нуля - было бы желание.Да и если разобраться, то расходы на поездки и вещи - это, в конечном итоге, траты на себя, а не на реконструкцию...Как найтиКлуб исторической реконструкции и фехтования «Рарог» (г. Владимир). Единственная страница в соцсетях: https://vk.com/club3643031 ( 10+)Адрес: г. Владимир,ул. Безыменского, 9в (белое крыльцо с задней стороны дома). Общее посещение: вторник, четверг и суббота, с 17.30 до 21.00.