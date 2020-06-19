Директор лондонского футбольного клуба Челси Марина Грановская прокомментировала переход в стан синих нападающего Лейпцига и сборной Германии Тимо Вернера.

Директор лондонского футбольного клуба "Челси" Марина Грановская прокомментировала переход в стан "синих" нападающего "Лейпцига" и сборной Германии Тимо Вернера."Мы очень рады, что Тимо Вернер решил присоединиться к "Челси" Он игрок, которого жаждали заполучить клубы по всей Европе, и это не удивительно. У него редкое сочетание молодости, опыта и признания, – приводит слова Грановской пресс-служба "Челси". – Не можем дождаться, когда Тимо присоединится к нам, ну а до тех пор желаем ему "Лейпциг" всего наилучшего в этом сезоне", – подытожила директор английской команды.Напомним, Вернер – воспитанник "Штутгарта", из которого перешел в "Лейпциг" летом 2016 года за 14 миллионов евро. Тимо в составе "быков" принял участие в 157 играх во всех турнирах, забил 93 мяча и отдал 40 результативных передач.Также на его счету 29 матчей и 11 голов за сборную Германии, с которой он стал победителем Кубка конфедераций 2017 года, проходящего в России.