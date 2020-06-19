У звезды сериала Сваты подрастают очаровательные внучки. Федор Добронравов души не чает в наследницах.

У звезды сериала "Сваты" подрастают очаровательные внучки.Федор Добронравов души не чает в наследницах.В фан-сообществе артиста в соцсетях появилось трогательноефото. Актер запечатлен в окружении маленьких девочек. ФедорДобронравов держит на коленях козленка, а внучки Варвара, Василиса и Вероника стоят рядом.Поклонники от снимка с участием звезды сериала "Сваты"пришли в восторг. Интернет-пользователи отметили, что наследницы знаменитогосемейства растут настоящими красавицами. Младшая, Вероника, привлеклаособое внимание. Кроха оказалась точной копией своего папы Ивана.Напомним, что Федор Добронравов много лет состоит в браке сИриной Добронравовой. Супруги знакомы со школьной скамьи. Избранницаподарила звезде сериала "Сваты" двух сыновей: в 1983 году родился Виктор, а1989-м Иван. Наследники, как и их знаменитый отец, посвятили жизнь актерскойпрофессии.18 Июн 2020 в 9:07 PDTУ Виктора Добронравова две дочери. Варвара появилась на светв 2010-м, а Василиса в 2016-м. Супругой артиста является фотограф АлександраТоргушникова.Иван Добронравов и его жена Анна Добронравова воспитываютдочь Веронику. Девочка родилась в 2018-м.Напомним, что в 2021 году свет увидит седьмой,заключительный сезон . Главную роль в ленте исполняет ФедорДобронравов. Совсем скоро в Белоруссии продолжатся съемки популярного ситкома.