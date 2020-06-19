Домработница Михаила Ефремова Ева Моисеева стала еще одним ньюсмейкером в громкой истории с ДТП. Она стоя на балконе пообщалась с журналистами, собравшимися у дома, где актер находится под домашним арестом.

Домработница Михаила Ефремова Ева Моисеева стала еще одним ньюсмейкером в громкой истории с ДТП. Она стоя на балконе пообщалась с журналистами, собравшимися у дома, где актер находится под домашним арестом."Он похудел на 6 килограммов и пока еще сидит дома", — кричала домработница Ефремова представителям СМИ, сообщает телеканал "Россия 24". Актера вот-вот должны были доставить на допрос. Сотрудники ФСИН в квартиру артиста уже приехали. По всей видимости, они тщательно проверяли соблюдение Ефремовым условий домашнего ареста — не пользуется ли телефоном, интернетом, с кем общается.По словам женщины, в квартире вместе с ним живут все близкие — дети и жена, а друзей в гостях не замечено."Никакого алкоголя? Только вода?", — спросили Моисееву."Да что вы! Какой алкоголь!"Как сообщила помощница по хозяйству, Ефремову вызывали скорую, он "очень плохо себя чувствует", переживает и "ко всему готов".Авария произошла 8 июня. Ефремов в нетрезвом состоянии на своем джипе пересек двойную сплошную и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Водитель фургона позже скончался в больнице.