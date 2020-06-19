Правительство направило президент Владимиру Путину доработанный план восстановления российской экономики.

Правительство направило президент Владимиру Путину доработанный план восстановления российской экономики.Как уточняется на сайте кабинета министров, документ был изменен с учетом результатов совещаний с главой государства, предпринимателями и экспертами. В нем также учтены предложения Совета Федерации, Госдумы, Общественной палаты и других организаций."Также план дополнен индикаторами, исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития страны", — отмечается в сообщении.Первоначально план по восстановлению экономики страны был представлен Владимиру Путину в начале июня. Премьер-министр Михаил Мишустин тогда сообщал, что он предусматривает три этапа, в рамках которых пройдут более 500 мероприятий. Стоимость плана глава правительства оценил почти в 5 триллионов рублей. После совещания президент поручил доработать документ.