Распитие спиртных напитков закончилось поножовщиной: женщина зарезала своего сожителя, после чего нанесла множественные ножевые ранения его знакомому. Один из пострадавших в результате ЧП на юге столицы скончались на месте, а второй умер в больнице несколько часов спустя.

В ночь на пятницу, 19 июня, женщина убила двух человек неподалеку от станции метро "Царицыно" на юге Москвы.Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, конфликт произошел во время распития спиртных напитков, в ходе которого дама что-то не поделила со своим сожителем и несколько раз ударила его ножом.Следующей жертвой женщины стал знакомый убитого, которому она также нанесла множественные ножевые ранения.В настоящее время подозреваемая 1979 года рождения задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".