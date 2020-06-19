На полигоне твердых бытовых отходов Царево в Пушкине на несколько часов пришлось остановить работы по рекультивации. Загорелся один из участков.

На полигоне твердых бытовых отходов "Царево" в Пушкине на несколько часов пришлось остановить работы по рекультивации. Загорелся один из участков.Пожар произошел сразу после того, как тяжелая техника сняла слой грунта. Вспыхнуло неизвестное вещество. Над свалкой поднялся густой столб дыма, который был виден в радиусе нескольких километров. Рабочих экстренно эвакуировали. На место приехали экологи и сотрудники МЧС. Специалисты взяли пробы отходов, которые стали причиной ЧП, сообщают "Вести-Москва".Как сообщил заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида, "параллельно была вызвана лаборатория Роспотребнадзора, которая провела необходимые замеры атмосферного воздуха в близлежащих населенных пунктах и местах нахождения людей". По его словам, превышения ПДК химических веществ обнаружено не было.К этому часу пожар полностью потушен. Работы по рекультивации полигона возобновили.