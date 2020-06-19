Экс-президент Армении Роберт Кочарян освобожден из-под ареста под залог в размере более 4 миллионов долларов. Такой решение принял Апелляционный уголовный суд.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян освобожден из-под ареста под залог в размере более 4 миллионов долларов. Такой решение принял Апелляционный уголовный суд.Кочарян был арестован в Ереване в июле 2018 года. Его обвинили в свержении конституционного строя — речь идет о разгоне акции протеста в 2008 году. Тогда в ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.В мае прошлого года экс-президент Армении был освобожден, но уже в июне апелляционный суд вернул его обратно под арест. Сам Кочарян считает обвинение сфабрикованным и говорит о политическом преследовании.За Кочаряна также вступился Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Там заявили, что его хотят судить по более жесткой статье, которая появилась значительное позже, что недопустимо.