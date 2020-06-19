Facebook удалил публикации предвыборного штаба Дональда Трампа из-за пропаганды ненависти. Накануне на странице штаба опубликовали пост, где призвали бороться с левыми радикальными организациями, в частности, Антифа.

Facebook удалил публикации предвыборного штаба Дональда Трампа из-за пропаганды ненависти. Накануне на странице штаба опубликовали пост, где призвали бороться с левыми радикальными организациями, в частности, "Антифа".К сообщению прикрепили изображение перевернутого красного треугольника. В нацистских концлагерях такой символ применялся для обозначения политических заключенных. Правда, представители президента говорят, что этот знак использовали сами радикалы.В мае Дональд Трамп заявил, что власти США намерены внести движение "Антифа" в список террористических организаций, напоминает телеканал "Россия 24".