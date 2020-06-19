Тестирование системы онлайн-голосования по поправкам в Конституцию прошло без сбоев. Проверку прошла платформа, созданная для дистанционного голосования в Москве и Нижегородской области. Помимо этого, отдать свой голос можно будет на избирательных участках и на дому. В качестве наблюдателей уже зарегистрировались более 300 тысяч человек. И почти 12 тысяч россиян, по данным ЦИК, уже проголосовали в отдаленных уголках страны.

Тестирование системы онлайн-голосования по поправкам в Конституцию прошло без сбоев. Проверку прошла платформа, созданная для дистанционного голосования в Москве и Нижегородской области. Помимо этого, отдать свой голос можно будет на избирательных участках и на дому. В качестве наблюдателей уже зарегистрировались более 300 тысяч человек. И почти 12 тысяч россиян, по данным ЦИК, уже проголосовали в отдаленных уголках страны.Сотни километров ради пары десятков заполненных бюллетеней. Вертолетами, катерами и даже автоматическими дрезинами участковые комиссии сами приходят к голосующим."Участки у нас всегда сформированы, мы можем провести голосование в любой момент", — говорит председатель Кольской ТИК Мурманской области Мария Кливанская.В отдаленных районах Заполярья — ни одного случая заболевания, но правила для всех одни: обязательные перчатки, маски и дезинфекция. Безопасность превыше всего.По данным ВЦИОМ, о дате общероссийского голосования осведомлены 83 процента опрошенных, а 68 — это больше, чем две трети — намерены в нем участвовать.Конституция — это фундамент, на котором строится все законодательство страны. Поэтому в таком масштабном деле мелочей нет, каждая деталь имеет значение.Организовано все таким образом, что фальсификация в принципе невозможна: на всех этапах строгий контроль, чтобы никто не усомнился в легитимности."У нас появляются новые правила игры. С точки зрения экономической, нравственной, социальной, международной — это, конечно, очень хорошая точка отсчета для развития со всех сторон", — уверен сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников.Опасения у граждан по поводу электронного голосования в Москве и Нижегородской области. ЦИК объясняет — анонимность и прозрачность гарантирована. Данные попадают в такую базу, откуда достать их можно только при использовании одновременно семи ключей, каждый из которых у независимого наблюдателя.Сегодня тестируют систему. Участникам предлагалось на портале Госуслуг ответить на вопрос "что лучше — парковки или парки," а для взломщиков приготовили даже денежный приз."Создан призовой фонд в два миллиона рублей. В группу к нам пришли разработчики игры World of Tanks, которые мне грозят, что они взломают все своими танками", — рассказывает глава Общественного штаба по наблюдению за голосованием в Москве Алексей Венедиктов.Но на результаты так и не смог никто повлиять. Зато наблюдатели фиксируют: за последнюю неделю количество фейковых сообщений на эту тему увеличилось в шесть раз"Очень активно используется для продвижения политического контента платформа TikTok. Во всем мире это развлекательные короткие видео, где танцуют, поют и дурачатся, но в России это канал доставки политических сообщений, причем, негативной окраски и, как я уже сказал, ложных", — говорит председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.И удалось установить первоисточник большинства лженовостей. "Здесь запевалами выступили Соединенные Штаты Америки, — подчеркивает председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации Андрей Климов. — Мы все знаем их СМИ-иноагенты, фактически филиалы Государственного департамента, такие как "Голос Америки", радио "Свобода"."В России, между прочим, за распространение заведомо ложной информации — уголовное наказание, а во время подготовки к общероссийскому голосованию следить за этим особо будет Генеральная прокуратура.