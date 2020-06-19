На телеканале Россия 1 важная премьера – документальный фильм Россия. Кремль. Путин. Автор фильма, политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин рассказал в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым, что лично для него было особенно важно в работе над этим фильмом.

На телеканале "Россия 1" важная премьера – документальный фильм "Россия. Кремль. Путин". Автор фильма, политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин рассказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", что лично для него было особенно важно в работе над этим фильмом."В 2000 году, когда президентом стал Владимир Путин, мне было 18 лет. Это было мое первое президентское голосование. Я не буду говорить, как проголосовал. Скоро все узнаете. Очевидно, что за эти 20 лет страна изменилась. Я могу оценивать ситуацию и теми своими глазами, и сегодняшними. Мне было важно понять, почувствовать и расспросить, как все эти годы Путин работал на этой должности. В этом фильме я даже спросил президента: Как вы заставляете себя работать в таком режиме? Ответы — в нашем фильме".По словам журналиста, президент России всегда готов отвечать на любые, самые острые вопросы. "Я это давно запомнил, еще с массовых конференций на саммитах "Большой восьмерки" или "Большой двадцатки". Это одно из самых ярких впечатлений за время моей карьеры, когда собирается огромный зал журналистов и каждый из них может задавать Путину вопросы в любых формулировках, в том числе и резко критичных, иногда даже хамских. Путин ко всему готов, он на все даст ответ развернуто и четко", — подчеркнул Зарубин.В заключение ведущий Владимир Соловьев порекомендовал всем зрителям обязательно смотреть этот фильм: "Я думаю, он разойдется на цитаты. Павел, поздравлю с таким гигантским этапом жизни. Сделать такой фильм для любого журналиста — это его Олимпиада и большая удача".