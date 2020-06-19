На улице жара, а городские фонтаны так и не работают. «Владимирводоканал» вновь обратился в управление Роспотребнадзора, чтобы выяснить, когда же можно будет запустить фонтаны. Традиционно

На улице жара, а городские фонтаны так и не работают. «Владимирводоканал» вновь обратился в управление Роспотребнадзора, чтобы выяснить, когда же можно будет запустить фонтаны. Традиционно они открываются 1 мая и работают до глубокой осени. Консервируются фонтаны только накануне первых заморозков. Но в связи с пандемией коронавируса их запуск отложили. И вот, сейчас, когда на улице